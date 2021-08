Neuer Vertrag für Bayern-Star Kimmich: "Viel möglich" – das sagen Hainer, Kahn und Salihamidzic

Joshua Kimmich unterzeichnet einen neuen Vertrag beim FC Bayern. Der 26-jährige Mittelfeldspieler verlängert seinen Kontrakt vorzeitig bis zum 30. Juni 2025. "Der wichtigste Grund für meine Vertragsverlängerung ist, dass ich hier beim FC Bayern meiner Leidenschaft jeden Tag mit Freude nachgehen kann. Ich habe eine Mannschaft, mit der ich alles erreichen kann, und zudem sind viele Mitspieler zu richtigen Freunden geworden", wird der deutsche Nationalspieler in einer offiziellen Mitteilung des Klubs zitiert. Anzeige

Kimmich sieht sich nach insgesamt 16 Titeln mit dem deutschen Rekordmeister "noch nicht am Ende meiner Entwicklung". Er sei davon überzeugt, dass beim FC Bayern in den nächsten Jahren viel möglich ist. "Zudem fühlt sich meine Familie hier sehr wohl. München ist zu einer zweiten Heimat geworden. Die Kombination, die wir hier haben, findet man nicht überall auf der Welt", sagte der 26-Jährige, der bereits seit Sommer 2015 für die Münchner spielt. Zuvor stand der Mittelfeldspieler beim VfB Stuttgart unter Vertrag.

Hainer über Kimmich: Internationaler Kimmich

Die Verantwortlichen des FC Bayern äußerten sich nach der Vertragsverlängerung von Kimmich begeistert. "Wir sind glücklich, mit Joshua Kimmich in die Zukunft gehen zu können. Er hat sich bei uns zu einem internationalen Top-Spieler entwickelt, und es ist uns wichtig, Spieler mit solchen Qualitäten langfristig in unserer Mannschaft zu halten. Der FC Bayern hat mit ihm auch in der Zukunft die besten Möglichkeiten, große und ehrgeizige Ziele zu erreichen", sagte Vereinsvorsitzender Herbert Hainer.

Mit dem FC Bayern gewann Kimmich in dieser Saison bereits den deutschen Supercup. Der größte Erfolg des 26-Jährigen in seiner Zeit in München war neben den insgesamt sechs Meistertiteln und drei DFB-Pokal-Siegen der Champions-League-Erfolg in der Spielzeit 2019/2020. "Joshua identifiziert sich total mit dem FC Bayern. Er hat erkannt, welchen Wert es hat, langfristig in einem Verein zu spielen und viele Dinge mitprägen zu können sowie an großen Erfolgen und an einer Ära beteiligt zu sein. Er weiß, dass er beim FC Bayern die Chance hat, alle seine ehrgeizigen Ziele zu verwirklichen. Das Paket, das wir ihm bieten können, ist für jeden internationalen Top-Spieler höchst attraktiv", sagte Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn.

Salihamidzic: Kimmich ist "ein Weltklassefußballer"

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte sich bereits in den vergangenen Wochen mit Blick auf eine mögliche Vertragsverlängerung mit dem Nationalspieler optimistisch gezeigt. Am Montagmorgen vermeldeten die Münchner Vollzug. "Mit dieser Vertragsverlängerung sendet der FC Bayern ein deutliches Zeichen nach innen wie nach außen. Wir wollen unsere besten Spieler langfristig unter Vertrag nehmen. Joshua Kimmich wird beim FC Bayern in den nächsten Jahren seine große Qualität als Führungsspieler weiterentwickeln und Geschichte schreiben", sagte Salihamidzic: "Er ist ein Weltklassefußballer mit einer überragenden Mentalität und bietet damit als Profi und Mensch alles, was den FC Bayern schon immer auszeichnet."