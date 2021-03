Vertrag bei Bursaspor aufgelöst: Ali Akman schon früher zu Eintracht Frankfurt?

Der Transfer hatte in der Türkei für mächtig Wirbel gesorgt - nun gibt es einen Schlusspunkt in der Causa! Ali Akman steht nicht mehr länger bei Bursaspor unter Vertrag, das berichten mehrere Medien übereinstimmenden. Damit der der Weg des türkischen Talent zu Eintracht Frankfurt schon früher frei als gedacht. Der 18-Jährige hatte einen Vertrag ab dem Sommer 2021 in der Main-Metropole unterschrieben. Nun könnte er schon frühzeitig zur Eintracht kommen und sich dort fit für die Bundesliga machen.

Anzeige