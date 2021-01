Medien: Vertragslaufzeit und Gehalt von Mesut Özil bei Fenerbahçe Istanbul geregelt

Nach siebeneinhalb Jahren mit glorreichen Aufs und schmerzhaften Abs beim FC Arsenal beginnt für Özil vielleicht sein letz tes Kapitel als Profi. Er sei aufgeregt und "sehr glücklich", sagte er nach seiner Ankunft in Istanbul und begab sich dem TV-Sender CNN Türk zufolge in Corona-Zeiten zunächst in Quarantäne. Özil war am Sonntag mit seiner Familie von London nach Istanbul gereist. Für die Gunners stand der Ex-Nationalspieler seit März 2020 nicht mehr auf dem Platz. Beim Premier-League-Klub wäre Özils Vertrag im Sommer ausgelaufen.

Stadt München reagiert auf Turnier-Plan: So planen die Verantwortlichen die EM in der Allianz Arena

"Die Fans erwarten von Özil unfassbare Dinge und werden ihm nicht unbedingt viel Zeit geben. In der türkischen Liga kommt es auf ganz andere Dinge an als in der Premier League. Hier ist nicht die Schnelligkeit entscheidend - in der Süper Lig ist das Spiel eher körperbetont. Und da frage ich mich, ob und wie schnell sich Özil in diese Liga integriert", sagt Gökhan Yagmur, Türkei-Experte von Transfermark.de, im Gespräch mit dem SPORTBUZZER.