Bericht: Vertrags-Gespräche mit Dybala erfolglos – Juventus droht ablösefreier Abgang im Sommer

Demnach sei bereits zuvor eine Offerte der Italiener zurückgezogen worden, die ein Jahressalär in Höhe von acht Millionen Euro pro Jahr zuzüglich möglicher Boni in Höhe von zwei Millionen Euro vorsah. Eine erneute Verhandlungsrunde brachte dem Bericht zufolge nun keinen Erfolg.

Der 28 Jahre alte Dybala, der 2015 für eine Ablöse in Höhe von 41 Millionen Euro von US Palermo nach Turin wechselte, gehört unter Trainer Massimiliano Allegri zu den absoluten Leistungsträgern. Trotz mehrerer kleiner Blessuren kommt er in der laufenden Spielzeit auf 29 Pflichtspiele im Trikot der Alten Dame, in denen ihm 13 Tore und sechs Vorlagen gelangen.