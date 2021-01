Vertrag in der Türkei aufgelöst: Ex-96-Spieler Felipe wieder ohne Verein

Nach acht Jahren bei Hannover 96 endete die Ära Felipe im Sommer 2020. Nach seiner Vertragsauflösung versuchte Felipe sein Glück in der Türkei und schloss sich dem Zweitligisten Boluspor an. Dort unterschrieb der Brasilianer einen Einjahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr beim Verein aus der 1. Lig (nach der Süper Lig die zweithöchste Klasse in der Türkei).

Felipe nur Reservist

Nun steht Felipe also wie im vergangen Sommer wieder ohne Verein da. Das ändert an seiner derzeitigen fußballerischen Situation allerdings nicht viel. Der Abwehrspieler, der in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte, war bei Boluspor nur Reservist und stand in der Liga nur zweimal im Kader. Zu einem Pflichtspieleinsatz kam er gar nicht.

An seine Zeit in Hannover erinnerte Felipe sich nach wie vor gerne - das zeigte nicht zuletzt seine Trikotnummer bei Boluspor – die 96.