Vertrag in Mainz aufgelöst: Achim Beierlorzer vor Rückkehr zu RB Leipzig

Leipzig. Ein altbekanntes Gesicht steht unmittelbar vor der Rückkehr an den Cottaweg: Achim Beierlorzer hat seinen Vertrag beim 1. FSV Mainz 05 nach Angaben der Bild aufgelöst, erhält eine sechsstellige Ablöse. Einem Wechsel zurück zu RB Leipzig steht damit nichts mehr im Weg. Im Team des neuen RB-Trainers Jesse Marsch wird der 53-Jährige mit offenen Armen empfangen. Denn freie Stellen gibt es dort gerade genug. Die bisherigen Co-Trainer Xaver Zembrod und Dino Toppmöller begleiten ihren bisherigen Chef Julian Nagelsmann zum FC Bayern München , gleiches gilt für Analyst Benjamin Glück. Timmo Hardung ist ebenfalls weg, heuert unter Sportvorstand Markus Krösche bei Eintracht Frankfurt an.

Krach in Mainz

Beierlorzer ist in Leipzig kein Unbekannter, betreute zunächst die U17 und übernahm 2015 nach der Trennung von Alexander Zorniger für einige Monate als Cheftrainer bei den Profis. In der Folgesaison gehörte er zum Trainerteam von Ralf Rangnick, stand im Anschluss an der Seitenlinie der U19 in der Bundesliga. Seine Rückkehr an den Cottaweg wäre eine ins zweite Glied, denn zuletzt trainierte er mit dem SSV Jahn Regensburg, dem 1. FC Köln und Mainz zwei Teams in Hauptverantwortung.