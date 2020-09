Vertrag läuft aus: Wolfsburg möchte mit Top-Sprinter Almas verlängern

Anzeige

Wolfsburgs Top-Sprinter Deniz Almas verewigte sich am Freitag im Gästebuch der Stadt, bei dem Anlass bekam er einen Kugelschreiber von Bürgermeister Ingolf Viereck mit folgenden Worten überreicht: „Sollte in nächster Zeit ein wichtiger Vertrag unterschrieben werden müssen, haben Sie jetzt den passenden Kugelschreiber dafür." Der VfL Wolfsburg würde sich freuen, wenn es die Verlängerung seines am Jahresende auslaufenden Vertrags wäre. „Es ist noch nichts unterschrieben, aber wir führen gute Gespräche“, sagt Almas. Mit 10,08 Sekunden auf 100 Meter sprintete der 23-Jährige in diesem Jahr an die europäische Spitze, anschließend sicherte er sich mit 10,09 den deutschen Meistertitel und erreichte bei der Diamond League den dritten Rang über 200 Meter. Die Wolfsburger wissen, dass Almas mit jedem starken Auftritt auch für andere Vereine mehr und mehr in den Fokus rückt.

Am Wochenende steht mit dem ISTAF-Meeting in Berlin die nächste Bühne, auf der sich Almas präsentieren kann und will: „Ich habe schon eine Teilnehmerliste gesehen, das Feld ist gut besetzt. Aber ich möchte natürlich gewinnen.“ Seinen letzten Auftritt in der Hauptstadt, die DM im Vorjahr, bezeichnet Almas als seinen „schlechtesten Wettkampf. Ich hoffe, dass sich das nicht noch einmal wiederholt.“ Am Freitag folgt mit der Diamond League in Rom der nächste Wettkampf.

In der Corona-bedingten Pause sind einige Sportler auch aufgrund der Verschiebung der Olympischen Spiele in ein Leistungsloch gefallen, nicht so Almas. „Ich habe es für mich als Chance im Hinblick auf die Olympischen Spiele im nächsten Jahr gesehen, an denen ich dann hoffentlich auch teilnehmen werde.“ Prof. Dr. Peter Haase, Präsident des VfL Wolfsburg e.V. arbeitet an verschiedenen Ideen, wie einem Sponsoren-Pool, um Spitzensportler wie Almas auch in Zukunft im Verein halten zu können. „Anders ist es gar nicht möglich, Sportler wie Deniz Almas in unserem Verein zu halten. Mein Traum ist es, dass wir noch einmal eine richtig gute Wolfsburger 4x-100-m-Staffel haben werden.“