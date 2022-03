Verlängerung mit Lewandowski, Müller und Neuer? – Bayern-Boss Salihamidzic: "Werden unseren Job machen"

Plant der FC Bayern München mit Torjäger Robert Lewandowski, Kapitän Manuel Neuer und Eigengewächs Thomas Müller langfristig? Die Verträge der drei Leistungsträger laufen im Anschluss an die kommende Saison aus . Gewinnbringende Gespräche über eine Verlängerung des Kontrakts gab es bislang noch nicht. Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic erklärte, warum es bislang noch keine Einigung mit dem Trio gegeben hat. " Wir müssen schauen, dass unsere Qualität in der Mannschaft und die wirtschaftliche Komponente zusammenpassen ", so der 45-Jährige gegenüber Sky und sprach von einer finanziell "schwierigen Phase", in der sich der deutsche Rekordmeister befinde.

Dass Lewandowski, der in der aktuellen Saison bereits wieder auf 43 Tore in 36 Pflichtspielen kam, einen Verbleib in München anstrebe, bezweifelt der FCB-Boss nicht. "Er ist Vollprofi und passt genau zu uns", so Salihamidzic über den polnischen Angreifer. Ebenso optimistisch äußerte sich Trainer Julian Nagelsmann. "Ich denke, dass er bei Bayern spielen möchte und gehe davon aus, dass er bleibt", sagte der Bayern-Coach und erklärte, "nichts Gegenteiliges" gehört zu haben. "Er hat mir nie signalisiert, dass er auf den Weg hier keine Lust mehr hätte." Mit dem Torjäger befinde man sich stattdessen in einem konstruktiven Austausch.