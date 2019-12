Neuer Vertrag für Barca-Star Lionel Messi? Präsident Bartomeu: "Bis er in Rente geht"

Vereinspräsident Josep Maria Bartomeu will Superstar Lionel Messi mit einem Rentenvertrag an den spanischen Meister FC Barcelona binden. "Wir werden ihm so viele Verträge geben, wie er will. Ich habe keinen Zweifel, dass er hier spielen wird, bis er in Rente geht, dass er sich dem Verein verschrieben hat", sagte Bartomeu gegenüber Catalunya Radio in einem Interview zum 120-jährigen Bestehen des Klubs.