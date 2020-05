Kommentar zum neuen Vertrag von Manuel Neuer beim FC Bayern: Verlängerung mit Schatten

Natürlich konnte sich eigentlich niemand so richtig vorstellen, dass die beiden noch mal getrennte Wege gehen. Dass Manuel Neuer noch mal ein anderes Trikot als das des FC Bayern München trägt und in den nächsten Jahren ein anderer Torwart im Kasten des Rekordmeisters steht. Doch die Nebengeräusche, die es zuletzt rund um die Verhandlungen zwischen dem Kapitän und seinem Arbeitgeber gab, ließen zumindest Spekulationen laut werden, dass die Parteien am Ende doch nicht zu einer Einigung kommen könnten. Das ist seit heute Geschichte: Neuer verlängerte seinen Vertrag bis 2023.

Beim üblichen Pressemitteilungs-Blabla wurde natürlich von allen Seiten betont, wie froh und glücklich man ist, wie lieb man sich hat und dass Neuer selbst wie auch sein Verein sowieso die Allergrößten sind. Doch sowohl die deutlich kürzere Laufzeit (Neuer wollte bis 2025 bleiben) als auch die Umstände samt öffentlichen Missmutsbekundungen lassen einen anderen Schluss zu: Es hat heftig gerappelt hinter den Kulissen. Es ging – wie so oft – um Macht, Kohle, um Wertschätzung und Verkündungshoheit. Alleine die unterschiedlichen Aussagen von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge und seiner Nummer 1 am vergangenen Wochenende zeigten, dass nicht alles so harmonisch ist, wie die Protagonisten es gerne glaubhaft machen wollen.

Am Ende bleibt zusammen, was zusammen gehört

Es gab Indiskretionen, die Neuer gar nicht gefallen haben und in seinem Kopf zumindest ein klitzekleines Hintertürchen öffneten, sich doch noch mal anderweitig umzuschauen. Am Ende aber bleibt zusammen, was zusammen gehört. Neuer passt zu Bayern, Bayern passt zu Neuer – und beide sind noch stark und hungrig genug, um in den nächsten Jahren zusammen nach den höchsten Zielen zu greifen.

