Vertrag um zwei Jahre verlängert: Almedin Civa bleibt Coach des 1. FC Lok Leipzig

Leipzig. Da wird vielen Fans des 1. FC Lok Leipzig ein Stein vom Herzen fallen. Almedin Civa bleibt dem Regionalligisten erhalten, wird die Elf um Kapitän Paul Schinke weiter als Trainer betreuen. Civa verlängert seinen Vertrag in Probstheida um zwei Jahre, fungiert in Personalunion weiterhin auch als Sportdirektor. Das gaben der Coach selbst sowie der neue Sportvorstand des Clubs, Torsten Kracht, am Mittwochnachmittag auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz mit.

