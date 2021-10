Vertrag von Union-Star Kruse läuft am Saisonende aus – Manager Ruhnert gibt Einblick in Zukunftsplanungen

Kruse könnte bereits am Donnerstag im Gruppenspiel in der Conference League gegen Feyenoord Rotterdam wieder auf dem Platz stehen – und sich weiter für eine Vertragsverlängerung empfehlen. "Die Frage ist: Was will der Spieler, und wie bereit ist der Spieler, das zu tun? Wenn Max auf die Idee kommt, zu sagen: 'Ich habe jetzt eine andere Planung, ich will noch mal woanders spielen, im Ausland, in Amerika oder sonstwo...' So ist Max, das wissen wir, und wir schauen einfach von Spiel zu Spiel“, sagte Ruhnert, der ergänzte: "Ich muss mich jetzt gar nicht hinsetzen und zu überlegen, was über den 1.7.2022 hinaus passiert."