Vertrag verlängert: Coach Huneke geht in seine 13. Saison beim VfR Wilsche/Neubokel

Für die Meisterrunde in der Bezirksliga hat es für Wilsche gerade so nicht gereicht, mit 15 Punkten hätte die Mannschaft in beiden anderen Staffeln den Sprung geschafft. Der Coach lässt sich davon aber nicht unterkriegen, der Auftakt in die Abstiegsrunde ist mit zwei Siegen aus drei Spielen geglückt. "Ich bin absolut motiviert, die Mannschaft in der Bezirksliga zu stabilisieren, wir sind da auf einem guten Weg. Auch wenn es nicht leicht wird, ist es unser Anspruch die Klasse zu halten."

Zum Team um Cheftrainer Huneke gehören Max Samkowez (Co-Trainer), Gregor Cwal und Ingo Friedrichs (Co- und Torwarttrainer) sowie die Betreuer Phil Mittelstädt, Andreas Benz, Stefano Scurria und Udo Brand, die allesamt mit dem Klub in die kommende Saison gehen.