Vertrag verlängert: Damir Mehmedovic bleibt beim 1. FC Lok Leipzig

Leipzig. Der 1. FC Lok Leipzig bastelt weiter am Kader für die kommende Spielzeit. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, hat Damir Mehmedovic seinen Vertrag bei den Blau-Gelben bis 2022 verlängert. „In Zeiten wie diesen ist ein starker Partner wichtiger denn je. Mit Lok Leipzig habe ich einen tollen Verein gefunden und umso mehr freut es mich, hier verlängern zu können. Vom ersten Tag an haben mich die Fans, die Stimmung und die Stadt begeistert. Ich kann es kaum erwarten wieder Wettbewerbe zu spielen und für Lok Leipzig alles zu geben!“, sagte der 23-jährige Österreicher.

Anzeige