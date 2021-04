Vertrag verlängert! Lok Leipzig setzt weiter auf Stürmer Tom Nattermann

Leipzig. Die „Natter“ wird auch in der kommenden Saison für den 1. FC Lok Leipzig zubeißen. Wie die Blau-Gelben am Mittwoch bekannt gaben, verlängert Stürmer Tom Nattermann seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis zum 30.06.2022. Damit legt der Regionalligist einen weiteren wichtigen Baustein für die nächste Spielzeit.

Trainer Almedin Civa zählt weiterhin auf den Stürmer. „Ich kenne seine Stärken und vertraue darauf, dass er die in Zukunft auch auf dem Platz wieder umsetzen kann. Ich bin zuversichtlich, dass er nach einer guten Vorbereitung uns vorne weiterhelfen wird. Das er treffen kann, hat er schon bewiesen und zeigt es auch in jedem Training“, wird Civa in der Pressemitteilung zitiert. Auch Nattermann selbst freut sich über die Vertragsverlängerung und das geschenkte Vertrauen: „Ich freue mich, dass der Trainer mir das Vertrauen schenkt. Ich will ihm und dem Verein etwas zurückgeben.“