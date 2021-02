Vertrag verlängert: Marc Esche bleibt dem SC DHfK Leipzig erhalten

Leipzig. Marc Esche steht in dieser Saison bereits das dritte Jahr für den SC DHfK Leipzig in der Bundesliga auf der Platte. Der 22-Jährige fühlt sich bei den Grün-Weißen richtig wohl und wird dem Verein auch weiterhin erhalten bleiben. Esche hat seinen Vertrag bei den Leipzigern in dieser Woche um ein Jahr verlängert und wird als Linksaußen auch weiterhin in der Messestadt auflaufen. „Marc ist nicht nur sportlich sondern auch auch sozial ein wichtiger Teil der Mannschaft“, so Cheftrainer André Haber, der auch weiter auf sein Duo aus Esche und Lukas Binder auf der Außenposition setzen möchte.

