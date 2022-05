"Prägende Figur in der Geschichte": Die einzigartige Karriere von Bayern-Keeper Manuel Neuer in Bildern

Hinter Manuel Neuer liegt bereits eine beeindruckende Karriere. Nach der Vertragsverlängerung des inzwischen 36-Jährigen beim FC Bayern blickt der SPORT BUZZER auf die sportliche Laufbahn des gebürtigen Gelsenkirchener zurück. Neuer kam zur Saison 2005/2006 aus der "Knappenschmiede" zu den Profis des FC Schalke 04 . Ein Jahr später avancierte er zum Stammtorwart der "Königsblauen". Auch dem damaligen Bundestrainer Joachim Löw blieb das Talent des jungen Torwarts nicht verborgen, sodass Neuer 2009 sein Debüt als Nationaltorwart machen durfte. Bereits bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika stand er als Stammtorwart für das DFB-Team zwischen den Pfosten. In der Folgesaison 2010/2011 gewann Neuer mit dem DFB-Pokal seinen ersten und auch einzigen Titel mit Schalke 04.

Zur Saison 2011/2012 wechselte Neuer für eine Ablöse von 30 Millionen Euro von den Schalkern zum FC Bayern München . Auch dort wurde er direkt zur Nummer eins im Tor ernannt, konnte in seiner ersten Saison jedoch keinen Titel einfahren. Zwar erreichten die Bayern in DFB-Pokal und Champions League jeweils das Finale, unterlagen jedoch Borussia Dortmund , die auch die Bundesliga gewinnen konnten, und dem FC Chelsea .

In der Saison 2012/2013 konnte Neuer dann aber seine ersten Titel mit den Bayern einfahren. Der deutsche Rekordmeister war sowohl in der Bundesliga als auch im DFB-Pokal erfolgreich – und auch in der Champions League war der FC Bayern siegreich: Es gelang das erste von insgesamt zwei historischen Tripel (das zweite gewann man in der Saison 2019/2020) für Manuel Neuer. Bei der WM 2014 stand der heute 36-Jährige wieder als Nummer eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft. Nach einem furiosen 7:1 gegen Brasilien im Halbfinale und dem 1:0 Finalsieg gegen Argentinien wurden Deutschland und Manuel Neuer zum Weltmeister gekrönt. Dank seinen überragenden Leistungen wurde Neuer zudem zum besten Torhüter des Turniers gewählt.