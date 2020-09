Nach Vertragsauflösung bei 96: Felipe unterschreibt in der Türkei

Nach acht Jahren wurde Felipe bei Hannover 96 aussortiert. Sein noch bis 2021 geltender Vertrag wurde aufgelöst. Mit emotionalen Worten verabschiedete sich der Brasilianer aus Hannover, ungewiss wohin ihn seine Weg führt.

Mittlerweile hat Felipe Klarheit. Der 33-Jährige hat am Samstag beim türkischen Zweitligisten Boluspor unterschreiben, berichten türkische Medien. Demnach handelt es sich dabei um einen Einjahresvertrag mit der Option, Felipe ein weiteres Jahr zu binden. Auch sein neuer Verein aus der 1. Lig (nach der Süper Lig die zweithöchste Klasse in der Türkei) hat sich am Samstagabend mit Fotos gemeldet.