Vertragsauflösung fix: Ex-Bayern-Profi Rafinha und Olympiakos Piräus einigen sich auf Trennung

Der frühere Bundesliga -Profi Rafinha (35) verlässt den griechischen Erstligisten Olympiakos Piräus . Der Klub teilte am Dienstag mit, dass der Vertrag mit dem Brasilianer, der von 2011 bis 2019 erfolgreich für den deutschen Rekordmeister FC Bayern München gespielt hatte, einvernehmlich aufgelöst worden sei. " Dieser große brasilianische Star war einer der wichtigsten Spieler, die je in der griechischen Liga gespielt haben ", schrieb der Verein.

Rafinha war erst im August 2020 nach Piräus gewechselt. Medienberichten zufolge will er in sein Heimatland zurückkehren. Auch mit einer Rückkehr in die Bundesliga wurde der 35-Jährige zuletzt in Verbindung gebracht. So soll Rafinha bei Krisen-Klub Schalke 04 für die vakante Rechtsverteidigerposition ins Visier genommen worden sein. Abgeneigt sei der Brasilianer wohl nicht. "Er hat eine große Zuneigung zu dem Verein", sagte ein Sprecher Rafinhas der Deutschen Presse-Agentur.