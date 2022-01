Vertragsauflösung beim SC DHfK Leipzig: Joel Birlehm wechselt sofort zu den Rhein-Neckar Löwen

„Ich war überzeugt davon, dass Joel trotz seines feststehenden Wechsels im Sommer 2023 wieder zu alter Topform finden und uns die nächsten anderthalb Jahren sportlich weiterbringen wird. Leider mussten wir aber feststellen, dass sich die Dinge anders entwickeln“, so DHfK-Manager Karsten Günther enttäuscht. Immerhin kann sich der Geschäftsführer nun über eine Ablösesumme freuen. „Ich bin damit nicht glücklich. Doch an oberster Stelle steht die sportliche und wirtschaftliche Weiterentwicklung unseres Vereins“, so der 40-Jährige.