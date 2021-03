Acht Monate nach Vertragsende bei Hannover 96: Miiko Albornoz findet neuen Verein in Chile

Seit dem Sommer vergangenen Jahres gehen Hannover 96 und Miiko Albornoz getrennte Wege, nun hat der Defensivspieler einen neuen Verein gefunden. Der Linksfuß wechselt nach Südamerika und schließt sich dem chilenischen Rekordmeister CSD Colo-Colo an. Der Klub gab die Verpflichtung am Samstag auf seinen Social-Media-Kanälen bekannt. Über die Vertragsdetails gibt es keine Auskunft.

Der in Stockholm geborene Verteidiger absolvierte bereits 14 Länderspiele für die chilenische Nationalmannschaft, Colo-Colo ist seine erste Profistation in Südamerika. Für Hannover stand Albornoz in der Zeit von 2014 bis 2020 in insgesamt 134 Spielen auf dem Platz. Mit den Niedersachsen erlebte er zwei Abstiege und die zwischenzeitliche Rückkehr in die Bundesliga. Zuvor spielte er für die schwedischen Teams IF Brommapojkarna und Malmö FF.