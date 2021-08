Vertragsgespräche ohne Berater: Deshalb führte Bayern-Star Joshua Kimmich die Verhandlungen selbst

Der FC Bayern München und Joshua Kimmich gehen gemeinsam in die Zukunft. Wie die Münchener am Montag verkündeten, bleibt der Leistungsträger vertraglich bis 2025 an den deutschen Rekordmeister gebunden. Auffällig: Die Verhandlungen über die Details im neuen Kontrakt ging der Mittefeldspieler ohne Berater an. "Es war wichtig, dass ich selbst die Verantwortung übernehme. Gerade bei meiner letzten Verlängerung hatte ich kein perfektes Gefühl", erklärte Kimmich, der sich bereits im April von seiner vorherigen Berater-Agentur fair-sport GmbH getrennt hatte, am Montag. "Deswegen wollte ich das in Zukunft selber machen." Anzeige

Dass er seine Interessen selbst vertritt, beschrieb der 26-Jährige als ein großes Anliegen. "Mir war wichtig, dass ich selbst mit dem Verein spreche, dass ich selbst weiß, was passiert, nicht dass mir irgendjemand irgendwelche Versprechungen macht und dass ich da selbst sitze." Bei den Gesprächen mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Co. hätten ihn weniger die finanziellen Faktoren gereizt. "Es geht am Ende des Tages nicht mehr darum, sich zu vergleichen und um zu sagen, ich will mehr als der. Am Ende des Tages geht es darum, dass man damit, was man sich vorstellt, zufrieden ist", so Kimmich weiter. "Für mich persönlich waren all die anderen Faktoren noch wichtiger. Viel Geld verdienen kann man auch bei anderen Klubs, mich reizen ganz andere Dinge."

Eindruck hinterließ der Mittelfeld-Motor mit seinem Verhandlungsgeschick bei den Bossen der Münchener allemal. Oliver Kahn, der die Nachfolge von Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzender der Bayern am 1. Juli angetreten hatte, lobte den gebürtigen Rottweiler: "Was seine Verhandlungsqualitäten anbelangt, ist er wie als Spieler. Er hat genau gewusst, was er will, worauf er Wert legt", so Kahn. "Das zeigt, dass er Verantwortung übernimmt, auch für sich selbst."