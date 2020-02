Eine Restungewissheit bleibt: Macht Hannover 96 mit Kenan Kocak weiter?

Nein, „es geht nicht um mich, sondern nur um Hannover 96“, sagte Kenan Kocak vor dem Spiel gegen den Hamburger SV zu der Frage, ob es schon Gespräche über eine Vertragsverlängerung gegeben habe. Wenn es aber um die 96-Zukunft geht, dann stellt sich natürlich auch die Frage, wer in der nächsten Saison Trainer sein wird. Kocaks Vertrag gilt ja nur bis zum Juni.

Kind will nicht mehr lange warten

96-Chef Martin Kind steckt in der Zwickmühle. Einerseits will er mit Kocak verlängern, andererseits aber nicht alte Fehler wiederholen. Die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Trainer André Breitenreiter kostete 96 eine Millionensumme. Dennoch will Kind nicht mehr lange warten. „Kocak weiß doch, wie ich denke“, erklärte er.