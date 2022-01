Vertragsverlängerung beim FC Bayern? Manuel Neuer erklärt aktuellen Stand

Nach eigener Aussage empfinde er keine Eile, was eine schnelle Verlängerung betrifft: "Es ist nicht so, dass es irgendwie eilt, dass wir etwas planen müssen", sagte Neuer im Hinblick auf seinen auch in der kommenden Saison noch gültigen Kontrakt. Gleichzeitig stellte der 35-Jährige aber auch klar, dass er sich in guter Verfassung befinde. "Ich fühle mich gut, fit, freue mich in der Mannschaft zu spielen und meinen Vertrag zu erfüllen."