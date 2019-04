Drei Vertragsverlängerungen: Hannover Scorpions starten in die Planungen für die neue Saison

Die Saison ist vorbei für die Hannover Scorpions nach dem Play-off-Aus im Halbfinale, am Gründonnerstag haben sich die Spieler in die Sommerpause verabschiedet. Rund 250 Fans nahmen auf dem Gelände an der Hus-de-Groot-Eisarena an der Saisonabschlussfeier teil.