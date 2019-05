Vertragsverlängerung? Ja! So seht Ihr die siebenjährige Ära von Felipe bei Hannover 96

Ein technisch starker Abwehrchef, ausgestattet mit konsequentem Zweikampfverhalten und Qualitäten, die, wenn sie 96 zur Verfügung standen, eine große Hilfe waren. Symptomatisch ist nun das Ende der Felipe-Ära beim Noch-Bundesligisten: Mittelfußbruch gegen Bayern München. Exemplarisch die Szene, die dazu führte. Der 31-Jährige warf sich in einen Schuss von Thomas Müller, wollte seine Verletzung nicht akzeptieren und versuchte es nochmal. Vergeblich.Unter Tränen verschwand er in die Kabine.

Nun wird der 31-Jährige wohl nie mehr für die Roten auflaufen. Zeit für ein Resumee. Wir haben Euch gefragt: Wie bewertet ihr die sieben Jahre von Felipe bei Hannover 96? Das Ergebnis ist eindeutig. "Er hätte ein Großer werden können", sagen die meisten. Viele sehen in ihm eine "Kultfigur" und nur die Wenigsten meinen, er hätte sich sportlich nicht gelohnt. Aber ganz entscheidend ist, dass das Gros der Teilnehmer die Abwehrkante mit einem neuen Arbeitspapier ausstatten. Das Ergebnis in Zahlen in der Galerie.

mcb