Vertragsverlängerung: Jagatic hat mit Chemie Leipzig noch viel vor

Leipzig. Als der NOFV verkündete, dass die Saison auch offiziell abgebrochen und damit beendet ist, hatte das auch für Chemie-Trainer Miro Jagatic weitreichende Folgen. Denn mit dem Klassenerhalt verlängerte sich sein Vertrag bei den Leutzschern um ein weiteres Jahr. „Ich freue mich darüber, klar. Wir hätten das lieber sportlich geschafft, wovon wir auch felsenfest überzeugt waren, aber das ging ja leider nicht“, sagt Jagatic. Wie groß der Glaube an das Erreichen des Saisonzieles immer war, beweist auch die Tatsache, dass der Coach sich inzwischen in Leipzig nach einer neuen Bleibe für seine Familie und sich umgesehen hat und seine Zelte in Berlin abbrechen wird.

„Ich hoffe, dass noch viele Jahre mit und bei Chemie folgen. Ich habe noch viel vor, möchte gern an der tollen Entwicklung hier teilhaben und dazu beitragen. Dafür gibt es viele Pläne und Ideen“, so der ehrgeizige Trainer. Nach seiner Einschätzung werden die kommenden Jahre noch schwieriger, sowohl durch die gegenwärtige Krise als auch durch sich verschärfende sportliche Bedingungen in der Liga. „Wir sind gut aufgestellt, der Verein arbeitet hart daran, weitere Verbesserungen zu schaffen. Wir werden auch wieder eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen, da bin ich mir sicher.“