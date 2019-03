Vertragsverlängerung steht bei RB Leipzigs Yussuf Poulsen wohl kurz bevor

Die Fans von RB Leipzig können sich wohl auf weitere Jahre mit Yussuf Poulsen freuen. Einem Bericht des „Kickers“ zufolge war Anfang März Poulsens Berater Poul-Erik Petersen in Leipzig zu Gast, um für seinen Klienten eine Verlängerung des bis 2021 datierten Vertrags voranzutreiben. Unter anderem soll Poulsen als dienstältester RB-Spieler, Identifikationsfigur und aktueller Top-Stürmer eine deutliche Gehaltserhöhung bekommen. Ein Abschluss der Verhandlungen stehe kurz bevor.

Zwölf Ligatreffer

Poulsen ist derzeit mit zwölf Ligatreffern Leipzigs erfolgreichster Stürmer. Der Däne kam 2013 für 1,3 Millionen Euro von Lyngby BK an die Pleiße und hat seitdem über 200 Spiele für die Roten Bullen bestritten. Während er in schon in den vergangenen Jahren mit Laufbereitschaft und Zweikampfstärke überzeugen konnte, entwickelte der Nationalspieler zuletzt auch immer mehr Torgefahr. Trainer Ralf Rangnick lobt Poulsen zudem immer wieder für seine tadellose und attestiert ihm eine Vorbildfunktion im Verein.