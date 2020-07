Vertrauen in Ferrari offenbar verloren: Schwierige Zeiten für Sebastian Vettel

Ein Problem kommt selten allein – für Sebastian Vettel gilt das im Moment ganz besonders: Die Gegenwart bei Ferrari sieht für ihn nicht gerade rosig aus, der Blick in die Zukunft ist ebenfalls schwierig. Grundsätzlich kranken die Erfolgsaussichten für 2020 schon daran, dass der Ferrari mit der Spitze in der Formel 1, die laut Fachmagazin Auto, Motor und Sport im Oktober Station am Hockenheimring machen könnte, nicht mithalten kann. Die Rennserie gab am Freitag zudem bekannt, dass am 13. September in Mugello (Italien) und am 27. September in Sotschi (Russland) gefahren werden soll.

Beim zweiten Rennen in Spielberg sollen Ferrari nun Aerodynamik-Updates Abhilfe schaffen. Für Vettel, der in der Qualifikation für das zweite Saisonrennen in Spielberg (Sonntag, 15.10 Uhr, RTL und Sky) auf dem enttäuschenden zehnten Platz landete, kommt dazu: Er hat offenbar das Vertrauen in Ferrari verloren. Seinen Dreher beim Auftakt will er nicht entschuldigen: „Das darf mir nicht passieren, keine Frage.“ Aber er sagt auch: Sein Auto, in dem er sich am Freitag vor dem ersten Rennen so wohl gefühlt hatte – da war er ja auch noch schneller als Leclerc –, sei im Laufe des Wochenendes immer schlechter geworden, fast unfahrbar. Videoaufnahmen aus dem Auto bestätigen dies. Man habe bei der Analyse zwar zwei, drei Dinge gefunden – aber es sei schwer zu sagen, welche Rolle die wirklich gespielt hätten.

Teams benachteiligten ihre eigenen Fahrer, um Entscheidungen zu rechtfertigen

Zumindest die Frage, ob da alles mit rechten Dingen zugeht, scheint in Vettels Kopf gekrochen zu sein. Ob zu Recht oder zu Unrecht. Normalerweise ist es unwahrscheinlich, dass ein Team einen Fahrer absichtlich benachteiligt. Andererseits wissen Insider von Fällen in zwei Teams in den letzten Jahren, wo so etwas passierte – um eigene Entscheidungen in Fahrerfragen öffentlich besser rechtfertigen zu können.

Zwei Fahrern passierte das beim damaligen Sauber-Team, heute Alfa Romeo. Nachdem dort die schwedischen Unterstützer von Marcus Ericsson das Team aus finanziellen Schwierigkeiten gerettet hatten, klagte Ericssons brasilianischer Teamkollege Felipe Nasr, normalerweise immer der Schnellere, mehr als einmal über ein von einem Tag auf den anderen verändertes Auto. Pascal Wehrlein ging es ein Jahr später nicht besser.

2012 bei Williams musste Bruno Senna über Monate mit einem instabilen Frontflügel fahren, Onboard-Aufnahmen zeigten das. Teamkollege Pastor Maldonado, mit 30 Millionen Euro Sponsorgeldern im Gepäck, musste unbedingt behalten werden, aber man brauchte für 2013 auch einen Platz für Valtteri Bottas, den Schützling von Toto Wolff, damals noch Williams-Anteilseigner.

Vettel: Bei vorzeitigem Ferrari-Aus kein Empfehlungsschreiben für Red Bull

Sollte sich Vettels Überzeugung verfestigen, keine faire Chance mehr zu bekommen, dürfte er eigentlich die Saison bei Ferrari nicht zu Ende fahren. Den Schlussstrich müsste er wohl selbst ziehen, bevor die Italiener ihn womöglich vor die Tür setzen – wie das 1991 Alain Prost passierte, nachdem der den Ferrari als LKW bezeichnet hatte. Vettel denkt nach eigenem Bekunden nicht an einen vorzeitigen Ferrari-Abschied: "Ich laufe nicht einfach davon. Ich habe noch Einiges zu beweisen, vor allem mir selber gegenüber. Und deshalb bin ich hier." Nicht mehr zu fahren heißt: kein Empfehlungsschreiben für einen Wechsel 2021 zu Red Bull - das weiß auch Vettel.

Sein altes Team, mit dem er viermal Weltmeister wurde, wäre die Alternative. Nur gehören 51 Prozent von Red Bull der thailändischen Gründerfamilie. Und die will Alex Albon wegen seiner thailändischen Wurzeln behalten. Am Freitag gab es ein Nein von Teamchef Christian Horner: „Wir haben nicht erwartet, dass er dieses Jahr auf den Markt kommt. Wir sind unseren bestehenden Fahrern verpflichtet.“