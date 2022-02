Verwandte Vinzenz und Karl Geiger: Verkehrte Welt bei den deutschen Ski-Assen

Ein Geiger ist bei diesen Winterspielen von Peking schon Olympiasieger geworden. Er heißt mit Vornamen Vinzenz und hat sich diesen Triumph mit einem unglaublichen Sturmlauf in der Nordischen Kombination verdient. Der andere Geiger mit dem Vornamen Karl steht dagegen bislang mit leeren Händen da. Anzeige

Als Nummer eins der Skisprungwelt und Goldfavorit angereist, erlebte der Überflieger im Einzelwettbewerb von der Normalschanze als 15. ein Debakel. Und musste anschließend fassungslos zusehen, wie durch eine umstrittene Disqualifikation von Katharina Althaus auch die Goldträume bei der Olympiapremiere des Mixed-Wettbewerbs platzten.

Karl Geiger befindet sich im Stimmungstief

Dieser Doppelschlag hat auch den emotional sonst so stabilen Flieger aus dem Gleichgewicht gebracht. "Das war schon eine harte Nummer", gibt Karl Geiger zu. Und speziell der Mixed-Wettbewerb steckt ihm genau wie seinen deutschen Teamkollegen "noch in den Knochen", wie Bundestrainer Stefan Horngacher festgestellt hat. Auch bei den ersten Trainingseinheiten auf der Großschanze konnte Karl Geiger nicht komplett überzeugen. Das "Mentalmonster", wie er einmal von seinem Teamkollegen Pius Paschke genannt wurde, befindet sich im Stimmungstief.



Ob er schnell genug für die am Samstag anstehende olympische Einzelentscheidung von der Großschanze da wieder rauskommt, wird sich zeigen müssen. Allerdings ist Karl Geiger ein echtes Stehaufmännchen. Das hat er auch in diesem Winter schon nach dem enttäuschenden vierten Platz bei der Vierschanzentournee gezeigt. Mit dem Weltcup-Doppelsieg in Titisee-Neustadt kam Karl Geiger überragend zurück. Überhaupt hat der ausgebildete "Bachelor of Engineering" und grandiose Analytiker schon viele Rückschläge in seiner Karriere weggesteckt. "Ich war früher oft nur der fünfte Mann und durfte bei Großereignissen nicht springen", erinnert sich der 28-Jährige.

Vinzenz und Karl Geiger haben den gleichen Urgroßvater

Doch das hat sich längst geändert. Geiger ist die unumstrittene Nummer eins im deutschen Team. Und vielleicht hilft ihm in dieser Krise auch die Erinnerung an die erfolgreichen Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr in seinem Heimatort. Vier Medaillen gewann er damals, zwei davon in Gold. Danach wurde auch ein gemeinsames Foto mit dem ebenfalls in Oberstdorf beheimateten Kombinierer-Namensvetter Vinzenz Geiger geschossen. Die beiden Sportstars sind übrigens nur entfernt verwandt: Sie haben denselben Urgroßvater.

Bei den Welttitelkämpfen vor einem Jahr war es Vinzenz Geiger, der Trost nötig hatte. Als Mitfavorit angetreten enttäuschte er in den beiden Einzelwettbewerben als 14. und 15. Er wurde daraufhin nicht für den Teamsprint nominiert. Ein Happy End gab es dann mit Silber im WM-Teamwettbewerb trotzdem noch für ihn.