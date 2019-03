Verwirrung beim HSV: Transfer von Lukas Hinterseer fix?

Transfer-Wirrwarr beim Hamburger SV! Nach Informationen der Bild soll der HSV in abschließenden Verhandlungen mit Lukas Hinterseer stehen. Der Österreicher, der in der kommenden Woche 28 Jahre alt wird, ist am Ende der Saison ablösefrei zu haben. In der laufenden Saison spielt der Neffe von Volksmusik-Star Hansi Hinterseer noch beim VfL Bochum, erzielte bisher 13 Saisontore und bereitete sieben weitere Treffer vor.