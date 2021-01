Verwirrung um Embolo-Aussagen: Polizei Essen widerspricht Bericht - kein Einsatz in Nachbarschaft

Es wird mysteriös im Fall um Breel Embolo. Der Stürmer von Borussia Mönchengladbach soll laut Bild in der Nacht zu Sonntag in einem Restaurant in Essen von der Polizei kontrolliert worden sein, wo er an einer illegalen Party teilgenommen haben soll. Dieser Darstellung widersprach Embolo noch am Montagabend via Instagram. Am Dienstagmorgen berichtete RTL dann, dass die Polizei Essen diese Darstellung bestätigt habe. Dies ist nicht der Fall, wie die Polizei dem SPORTBUZZER sagte. "Wir können zu einzelnen Personen, die an der Party teilgenommen haben, keine Aussagen machen. Wir haben 23 Personen angetroffen und gegen die ermittelt die Polizei wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnungen", teilte ein Sprecher mit. Anzeige

Embolo selbst schrieb am späten Montagabend bei Instagram, dass er zu Freunden nach Essen gefahren sei, um dort Basketball zu gucken. An der besagten Party habe er aber nicht teilgenommen. "Die Wohnung, in der ich war, befand sich im unmittelbaren Umfeld des Lokals, in dem diese Party stattfand. Die Polizei hat mich in der Wohnung angetroffen und meine Personalien aufgenommen", schrieb er weiter. Die Polizei Essen bestätigte auf SPORTBUZZER-Nachfrage, dass es in dem Restaurant-Betrieb auch weitere Räumlichkeiten gäbe. Ob eine dieser Räumlichkeiten als Wohnung genutzt wurde, ließ sie aber offen. Einen Einsatz in der Nachbarschaft hat es aber nicht gegeben, teilte die Polizei mit.