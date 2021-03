Darum könnten Gündogan, Havertz und Co. dem DFB-Team fehlen - Bierhoff: "Entscheidung in ein, zwei Tagen"

Im XXL-Kader für den Start in die WM-Qualifikation in der kommenden Woche, die zugleich finale Sichtungsmöglichkeit für den vorläufigen EM-Kader ist, wird Löw - Stand jetzt - auf fünf England-Legionäre um den formstarken Ilkay Gündogan verzichten müssen. "Die letzte Entscheidung trifft der Bundestrainer am Freitag", sagte DFB-Sprecher Jens Grittner am Mittwoch. Denn noch könnten sich die Dinge ändern - die Gespräche laufen. "Der Status ist, dass wir sie nominieren können. Wir sind in guten Gesprächen mit den Gesundheitsämtern", erklärte Bierhoff am Donnerstag.