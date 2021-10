Vestenbergsgreuth, Lotte, Saarbrücken - Das waren die größten Sensationen der DFB-Pokal-Geschichte

Das Duell Groß gegen Klein macht Jahr für Jahr den Reiz des DFB-Pokals aus. Fast in jeder Saison blamiert sich mindestens ein höherklassiges Team gegen Mannschaften aus der dritten, vierten oder fünften Liga. In den anstehenden Spielen der zweiten Runde, kommt es zweimal zum Duell eines Regionalliga-Klubs (4. Liga) gegen eine Bundesligisten - dem höchsten Klassenunterschied zwischen den 16 verbliebenen Klubs: Preußen Münster empfängt Hertha BSC (Di., 18.30 Uhr/Sky) und der SV Babelsberg erwartet RB Leipzig (Di., 18.30 Uhr/Sky). Ein Erfolg der Viertligisten käme einer Sensation gleich.

Babelsberg weiß, wie man einen Erstligisten ausschaltet. In der ersten Runde gewannen die Potsdamer gegen Aufsteiger Greuther Fürth im Elfmeterschießen. Münster hatte derweil sportlich zwar mit 2:0 gegen den VfL Wolfsburg verloren, kam wegen des Wechselfehlers des jüngst entlassenen VfL-Trainers Mark van Bommel jedoch nachträglich am grünen Tisch weiter

Achtmal treffen am Dienstag und Mittwoch Mannschaften aus unterschiedlichen Ligen aufeinander und jeder Außenseiter hofft auf sein eigenes kleines Pokal-Märchen - so wie es zuletzt in der Saison 2019/20 dem 1.FC Saarbrücken gelang. Als erster Viertligist der Pokal-Geschichte zogen die Saarländer am 3. März 2020 ins Halbfinale ein.