Vettel nach erneuter Ferrari-Demütigung in Spa bedient: "Das sprengt die Sendung"

Ex-Weltmeister Sebastian Vettel hat (mal wieder) einen vollkommen gebrauchten Arbeitstag erlebt. Der 33-Jährige landete mit seinem Ferrari im Qualifying vor dem Großen Preis von Belgien in Spa-Franchorchamps nur auf dem 14. Platz. Zuvor hatte er im letzten Freien Training am Mittag sogar erleben müssen, wie es sich auf dem letzten Platz anfühlt. Ein ungewöhnliches Terrain für den Heppenheimer, der in den vergangenen Jahren stets in der Weltspitze mitfuhr. Doch während Lewis Hamilton sich in seinem Mercedes einmal mehr die Pole sicherte, Ferrari befindet sich im schlechtesten Jahr seiner jüngeren Geschichte - das bisherige Renn-Wochenende in Spa droht sogar noch ein neuer Tiefpunkt zu werden.

Denn neben Vettel kann auch sein Teamkollege Charles Leclerc den Anschluss an das Vorderfeld nicht halten - anders als in den meisten der bisherigen Saisonrennen. Der Monegasse, der als Ferraris Zukunft gilt, landete knapp vor Vettel auf dem 13. Rang und zeigte sich ratlos ob der kläglichen Performance seines Ferraris. Die Italiener waren im Gegensatz zu den Konkurrenten erneut ohne große Updates nach Belgien gekommen. "Ich habe keine Erklärung dafür, dass wir so weit zurück sind", sagte Leclerc bei RTL. "Es war das beste, was drin war. Ich war mit meiner Runde soweit zufrieden."

Vettel, der in seinem letzten Ferrari-Jahr ohnehin meist hinterher fährt und dessen Verhältnis zum Team zunehmend gereizt ist, reagierte mit einer gehörigen Portion Galgenhumor auf die Fragen von RTL-Reporter Kai Ebel. Der wollte wissen, warum Ferrari keine technischen Updates im Gepäck hatte, um eine Leistungssteigerung herbeizuführen. "Die Frage ist jetzt nicht so neu", grollte Vettel. "Wir haben keine neuen Teile am Auto. So einfach ist es nicht. Wir wissen, dass wir uns schwer tun."

Sebastian Vettel: Seine Karriere in Bildern Sebastian Vettel ist einer der größten Fahrer in der Geschichte der Formel 1. Vier Mal wurde der Deutsche, dessen Potenzial früh auch sein Idol Michael Schumacher entdeckte, in seiner Karriere Weltmeister. Er gewann mehr als 50 Rennen und wurde selbst zu einem gefeierten Weltstar, der aber stets bescheiden blieb. Der SPORTBUZZER wirft einen Blick auf Vettels Karriere. ©

Das Budget von Ferrari sollte allerdings neue Teile durchaus zulassen, immerhin soll die Scuderia laut Auto Bild rund 420 Millionen Euro pro Jahr in ihr Formel-1-Team investieren. Die sportliche Bilanz ist dagegen arg überschaubar. Ferrari, neben Mercedes über viele Jahre das tonangebende Team und zumindest WM-Kandidat, kann inzwischen nicht einmal mehr mit den Mittelfeld-Teams Renault, Racing Point und McLaren mithalten - geschweige denn mit Mercedes und Red Bull um Rennsiege kämpfen.