Sotschi GP: Vettel widersetzt sich Ferrari-Order und fällt mit technischen Problemen aus - So reagiert das Netz

Beim Großen Preis von Russland in Sotschi musste Ferrari-Pilot Sebastian Vettel seinen Boliden bereits nach 28 von 53 Runden wegen technischer Probleme abstellen - und das Rennen beenden. Vorher hatte die Ferrari-Crew Vettel offenbar mehrmals aufgefordert seinem Teamkollegen Charles Leclerc, der auf Platz zwei hinter dem Deutschen fuhr, den Weg frei zu machen und ihn vorbeifahren zu lassen.

Vettel widersetzt sich Ferrari-Order - und muss das Rennen beenden

Andere widerum kritisieren das Ferrari-Team und werfen dem italienischen Rennstall die falsche Strategie vor. Vettel sei in Führung schnell unterwegs gewesen. Doch die Zusprüche dürften dem deutschen Ferrari-Star Vettel egal sein. Denn nach seinem Sieg beim PG in Singapur steht der gebürtige Heppenheimer mit dem Ausfall in Sotschi nun gänzlich ohne Punkte da. Der SPORTBUZZER hat die Netzreaktionen auf das Aus zusammengestellt.