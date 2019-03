Sebastian Vettel nach Australien-Pleite: "Mercedes ist sehr stark, der Rest weit dahinter"

"Mercedes ist sehr stark, der Rest weit dahinter", lautete das ernüchternde Fazit von Sebastian Vettel, der nach zwei Siegen in Serie zum ersten Mal seit 2014 in Australien das Treppchen verpasste. In Melbourne verkalkulierte sich Ferrari zudem offenbar mit den Reifen: Dass Vettel schon in Runde 14 in die Box gefahren war, erwies sich im Nachhinein als Fehler. "Ich hatte im letzten Drittel unheimlich Probleme mit den Reifen und hatte zu kämpfen. Die Reifen waren am Ende zerstört. Die anderen haben offensichtlich das Problem nicht gehabt, also haben wir irgendwas verpasst", bilanzierte Vettel.