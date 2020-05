Kommentar: Mercedes oder gar nichts – Sebastian Vettel geht gewaltig ins Risiko

Alles auf eine Karte: Mercedes oder gar nichts – auf dieses Pokerspiel hat sich Sebastian Vettel in der Formel 1 freiwillig eingelassen. Die Trennung von Ferrari war mit Sicherheit richtig. Angesichts der dortigen Politik hätte es für ihn da keine echte Zukunft mehr gegeben. Aber das plötzliche "Nein" zu McLaren – in der Hoffnung auf einen Platz bei Mercedes, das ist schon riskant. Die Taube auf dem Dach statt den Spatz in der Hand...

Ob sich Vettels Poker auszahlt, muss sich zeigen. Auch wenn er von Mercedes offensichtlich ein Signal bekam, dass es eine Chance für ihn gebe, 2021 im Silberpfeil zu sitzen: Das heißt ja noch lange nicht, dass das am Ende dann auch klappen muss. Vor allem angesichts der unsicheren Situation um das Team insgesamt, der angekündigten Sparmaßnahmen im Konzern – und der allgemein bekannten Tatsache, dass in der Formel 1 auch Versprechen nicht immer viel bedeuten. Und dann stünde er am Ende ganz mit leeren Händen da.

Selbst wenn es klappen sollte, was vor allem auch für die Fans, vor allem die deutschen, zu wünschen wäre: Leicht wird es für ihn dann mit Sicherheit nicht an der Seite von Lewis Hamilton, der dort seit Jahren die absolute Hausmacht hat und rein sportlich ein gewaltiges Kaliber darstellt. Mercedes ist, da darf man sich nichts vormachen, von der Basis her viel eher ein britisches denn ein deutsches Team. Und Teamchef Toto Wolff für Vettel sicher nicht der gute Freund, Beschützer und Kumpel aus alten Zeiten, der ihm die geliebte Nestwärme geben kann - wie es Andreas Seidl bei McLaren wohl hätte tun können.

Vettels Pokerspiel zeigt auch sein Selbstbewusstsein