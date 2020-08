Vettel nach Spa-Fiasko gefrustet – Mercedes-Teamchef: Ferrari-Krise "nicht gut für die Formel 1"

Während Lewis Hamilton an der Spitze der Formel 1 weiter einsam seine Kreise zieht und der WM-Titel wohl sehr wahrscheinlich auch in diesem Jahr wieder an den Briten geht, macht sich die Königsklasse des Motorsports inzwischen große Sorgen um den einst größten Konkurrenten von Dominator Mercedes. Ferrari kann nicht mehr den Anschluss halten. "Das ist nicht gut für die Formel 1 anzuschauen, wo die rumfahren", sagte Toto Wolff. Der Teamchef der Silberpfeile ist eigentlich unverdächtig, ein Ferrari-Fan zu sein - dennoch beschäftigt die Krise der Scuderia, deren Piloten Sebastian Vettel und Charles Leclerc beim Rennen in Spa-Francorchamps nur auf den Plätzen 13 und 14 ins Ziel kamen, längst nicht nur die Italiener und ihre Tifosi.