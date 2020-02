VfB-Coach Knobbe: "Wir waren ein Stück weit gnadenlos"

Schnell ein Polster erspielt

Fallersleben begann stark und hatte sich nach einer Viertelstunde bereits ein Polster von sechs Toren erspielt. Eine starke Defensive zwang die HG immer wieder zu Fehlern, die der VfB mit schnell und konzentriert vorgetragenen Gegenangriffen in einfache Tore ummünzte.

Die Gastgeber spielten, angeführt von Benjamin Jentsch mit sieben Toren, zwar ordentlich mit, verzweifelten aber an Fallersleben. Bis auf eine kurze Schwächephase in der zweiten Hälfte, als Rosdorf auf vier Tore Rückstand verkürzen konnte, ließ der VfB keinen Zweifel an der eigenen Überlegenheit aufkommen und verwaltete den Vorsprung bis zum Schlusspfiff souverän.

„Ich muss ein Riesenkompliment an mein Team aussprechen“, lobte Trainer Mike Knobbe. „Wir haben das Spiel sehr überzeugend durchgespielt, waren ein Stück weit gnadenlos.“

Extra-Lob für Behrens

Besonders die Tiefe des VfB-Kaders macht vielen Gegnern zu schaffen. Knobbe ließ die Begegnung ohne Kris Behrens und Thomas Thiele beginnen. „Wenn ich solche Spieler nach einer Viertelstunde einwechseln kann, wird es für unsere Gegner nicht einfacher, sondern schlimmer“, erklärt der Trainer. Besonders Behrens erwischte mit sieben Treffern einen Sahnetag, bekam Sonderlob vom Coach: „Er mag nicht mehr ganz so viel treffen wie in den vorherigen Jahren, dafür spielt er jetzt deutlich mehr für das Team. Das ist sehr schön zu sehen.“

Am kommenden Wochenende hat der VfB den Tabellenvierten MTV Braunschweig II zu Gast. Knobbe: „Da müssen wir wieder eine starke Leistung abliefern um einen direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten.“

VfB: D. Schmidt, Lührs – M. Schmidt, Schöttke (3), Thiele (2), Manegold, Frerichs (4), J. Schmidt, Burmester (1), Meurer (5), Fuhlrott (1), Behrens (7), Hornke (6).