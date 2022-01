VfB: Fallerslebens Re-Start in der Handball-Oberliga gestoppt, aber bei den Verträgen zwei Schritte weiter

Helmstedt hatte seinen Corona-Fall dem Verband gemeldet, das Spiel wurde abgesetzt . Der VfB ist nicht gefragt worden, hätte aber einer Verlegung zugestimmt. "Wir wollen nichts geschenkt haben, sind für die sportliche Lösung. Die Gesundheit der Spieler geht vor, nicht der Spielbetrieb. Da muss die Vernunft siegen, wir können ja auch nicht riskieren, uns anzustecken", sagt Fallerslebens Sportlicher Leiter Uwe Wacker. Er weiß: "Wir müssen in dieser Situation auf Vertrauen setzen, alle müssen sportlich fair bleiben", allerdings "vielleicht auch mal mit einem verminderten Kader spielen".

Saison wackelt

Knobbe weiß, dass die Saison trotzdem wackelt: "Es fängt genau so an, wie man es nicht haben will. Man hat eine Spielvorbereitung gemacht und dann läuft nichts. Arbeitet wieder eine Woche, vielleicht geht dann wieder nichts - und es wird vielleicht abgebrochen. Das hatten wir schon, da haben wir alle keine Lust drauf." Deshalb sagt der Coach, der natürlich für einen bestmöglich sicheren Spielbetrieb ist: "Ich bin der Meinung, dass man sich nicht nur von der Situation beherrschen lassen darf. Wenn alle, die noch spielen können, einen negativen Test haben - was willst du dann noch mehr machen?" So oder so bleibt die Situation schwierig. Am Samstag fielen zwei von drei Spielen aus, nur die Partie zwischen dem MTV Vorsfelde und HV Barsinghausen fand statt. Knobbe: "Wenn das jeden Spieltag so ist, dann Prost Mahlzeit."

"Fairer Wettkampf?"

Wacker sieht jedenfalls "dunkle Wolken am Himmel aufziehen", wenn er an den weiteren Saisonverlauf denkt. "Die freien Wochenenden dürften damit weg sein. Da werden Probleme auf uns zukommen." Sollte es zu Nachholspielen unter der Woche kommen, könne es nicht sein, dass man beispielsweise auf mehrere Spieler aufgrund von Spätschicht verzichten müsse. "Wo ist da noch ein fairer Wettkampf?", fragt Wacker und antwortet selbst: "Den scheint es nicht mehr zu geben."

Übrigens: Um den Spielbetrieb so gut wie möglich zu sichern, testen sich beim VfB alle Spieler, Trainer und Betreuer vor jedem Training, auch die Geboosterten. "Auch, um unsere Familienmitglieder zu schützen. Das sollten sich alle Teams angewöhnen", sagt Wacker.