VfB-Handballer gewinnen Testspiel, Coach Knobbe wäre eine Pleite lieber gewesen

Fallersleben bekam im Duell mit dem Verbandsligisten in der Defensive keine Finger an den Ball, die Abstimmung passte nicht, auch die Torhüter hielten nicht viel. Vorn vergab der VfB etliche freie Würfe, insgesamt war es ein über weite Strecken lethargischer Auftritt des Knobbe-Teams. Mit drei Toren Rückstand ging es in die Pause, gut eine Viertelstunde vor dem Ende waren die Gastgeber sogar auf sieben Treffer enteilt. „Wir haben bis auf die Schlussviertelstunde ohne Emotion gespielt. Die Einstellung, die ich von meinem Team fordere, war da nicht zu sehen“, monierte Knobbe.

Gut war hingegen die Reaktion auf die ersten 45 Minuten: In der Schlussviertelstunde spielte der VfB seinen Gegner schwindelig, erzielte Tor um Tor und war auf einmal auch in der Defensive präsent. Knobbe: „Dass wir die Partie noch gedreht haben, ist positiv. So eine Moral kann man sich nicht kaufen, da hat das Team viel Charakter gezeigt.“