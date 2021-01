VfB-Ikone kritisiert Stuttgart-Vorstand Hitzlsperger scharf: "Gegen jeden Ehrenkodex"

Ehrenspielführer Guido Buchwald hat Thomas Hitzlsperger für dessen öffentlichen Angriff auf VfB Stuttgarts Präsident Claus Vogt kritisiert. "So geht das nicht", sagte der Fußball-Weltmeister von 1990 der Deutschen Presse-Agentur. Man könne dem Vereinschef als Vorstandsvorsitzender der AG nicht in einem offenen Brief quasi Unfähigkeit vorwerfen.

