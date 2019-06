VfB Leisnig feiert mit hunderten Sportlern und Gästen

Leisnig. Wenn VfB-Präsident Jörg Lippert vom Sommerfest des Leisniger Vereins spricht, dann muss er sich mehrmals nahezu ungläubig an die Stirn fassen. „Wir haben im ersten Jahr mit 160 Sportlern und 240 Gästen angefangen“, erinnert der Vereinschef. „Jetzt, im vierten Jahr, kommen etwa 500 Sportler zu uns und alleine Freitag hatten wir 500 Gäste“, sagte Lippert am Sonnabend in einer der wenigen ruhigen Minuten des Tages.

Der Nachwuchs des VfB Leisnig war beim Sommerfest dabei. © Sven Bartsch

Das Sommerfest ist mittlerweile viel mehr, als nur ein Vereinsfest des VfB Leisnig. Und darauf ist Jörg Lippert verdammt stolz: „Wir stellen die Plattform zur Verfügung und alle können kommen.“ Mit „alle“ meint Lippert längst nicht nur Gäste aus dem Sport – darunter etwa die E-Junioren von Dynamo Dresden, zwei Vereine aus der Leipziger Ecke, sogar eine Mannschaft aus der Leisniger Partnerstadt Halásztelek in Ungarn sowie auch Waldheim und Hartha aus der Nachbarschaft – sondern auch aus anderen Bereichen des kulturellen und regionalen Vereinslebens. So brachte bereits am Freitagabend des Festprogramm zum 20. Geburtstag des Kinder-Carnevalclubs Leisnig das Sommerfest zum Kochen. Am Sonnabend zogen die Kinder der Leisniger Kitas und der Grundschule mit ihrer Aufführung die Leute in ihren Bann. Und aus Waldheim kamen die Tanzperlen des Zschopautales zu Besuch. Um dem Tag am Ende die Krone aufzusetzen, hatte sich der Leisniger Lokalmatador und DJ „AirDice“ angekündigt.

„Die Resonanz aus der Region ist einfach riesig“, sagt Jörg Lippert, als könne er den durchschlagenden Erfolg der jährlichen Veranstaltung immer noch kaum fassen. Sein Dank gilt nicht nur den Vereinen aus der Region, sondern auch „den zahlreichen Sponsoren der mittelständischen Wirtschaft und regionalen Banken“, wie er bereits am Freitagabend in einer kleinen Ansprache betonte. „Ohne diese Unterstützung hätten wir keine Chance“, schob Lippert am Sonnabend noch nach. Doch der VfB gibt auch zurück – nicht nur mit einem großen Fest für die ganze Familie und Sportbegeisterte. Tatsächlich landen die Einnahmen aus dem Fest, zu denen auch der Versteigerungserlös von unterschriebenen Original-Trikots wie etwa vom BVB oder deutschen Handballgrößen gehört, wieder in der Region. Nämlich bei den Leisniger Kitas, Schulen und in diesem Jahr vor allem beim Hospiz Lebenszeit.

André Pitz

