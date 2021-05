Offiziell: Stuttgart-Profi Sosa eingebürgert - Bierhoff sieht "Potenzial zum Nationalspieler"

Borna Sosa vom VfB Stuttgart hat die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen und könnte somit künftig für die Nationalmannschaft spielen. Der schwäbische Bundesligist bestätigte am Freitag Medienberichte von Sky und Bild über die Einbürgerung des kroatischen Linksverteidigers. Der 23-Jährige hatte beim Aufsteiger in dieser Saison überzeugt und unter anderem neun Torvorlagen vornehmlich als Flankengeber geleistet.

"Wir kennen den Jungen und beobachten ihn. Wir glauben, dass Borna Sosa das Potenzial zum deutschen Nationalspieler hat", wurde DFB-Direktor Oliver Bierhoff am Freitag von der Bild-Zeitung zitiert. Ob Sosa, wie medial spekuliert, schon ein Kandidat für die EM im Sommer sein könnte, war unklar. "Wir schauen bei unserer Beurteilung natürlich auch über die EM hinaus", sagte Bierhoff.

Für die lange als Problemzone bezeichnete defensive linke Außenbahn hat Joachim Löw in Marcel Halstenberg von RB Leipzig und Robin Gosens von Atalanta Bergamo zwei Top-Kandidaten für sein letztes Turnier als Bundestrainer. Philipp Max von der PSV Eindhoven kam bei den drei Länderspielen im März nicht zum Einsatz. Stattdessen testete Löw zweimal mit Emre Can auf der für den Dortmunder ungewohnten Position.

Sosa spielte bislang für Kroatien nur in der U21-Nationalmannschaft. Erst mit einem Einsatz in einem Pflichtspiel der A-Auswahl eines Landes ist ein Fußballer auf ein Nationalteam festgelegt. Auch der kroatische Verband hat am Freitag auf Sosas Deutschland-Einbürgerung reagiert. Auf der offiziellen Twitterseite wird Nationaltrainer Zlatko Dalic zitiert. Er verfolge Borna Sosas Leistungen beim VfB Stuttgart "regelmäßig". Der Linksverteidiger sei definitiv ein Kandidat für die kroatische Nationalmannschaft. Trotzdem respektiere Dalic, dass jeder Spieler "das Recht" habe, sich sein Nationalteam auszusuchen.