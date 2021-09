VfB-Sportdirektor Mislintat nicht an Hitzlsperger-Erbe interessiert: "Das wird mein Bestreben sein"

Sportdirektor Sven Mislintat strebt mit Blick auf den angekündigten Abschied von Vorstandschef und Sportvorstand Thomas Hitzlsperger beim VfB Stuttgart keine Beförderung an. "Es ist völlig unwichtig, ob ich hier am Ende Sportvorstand bin oder Sportdirektor. Das ist sowas von egal", sagte der 48-Jährige am Montag. "Es geht zuvorderst darum, einen Top-Job für diesen Klub zu machen. Das wird - in welcher Position auch immer - mein Bestreben sein." Anzeige

Hitzlsperger hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass er seinen noch bis Herbst 2022 gültigen Vertrag beim Bundesligisten nicht verlängern wird. Wie der VfB die Nachfolge des 39-Jährigen regelt, sei die "Entscheidung des Aufsichtsrats", sagte Mislintat. "Gibt es nur einen Vorstandvorsitzenden? Gibt es nur einen Sportvorstand? Gibt es einen Vorstandsvorsitzenden und einen Sportvorstand? Gibt es einen Vorstandsvorsitzenden und Sportvorstand in Personalunion, wie es bisher war? Das gucken wir uns in Ruhe an."