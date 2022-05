Nach Platzsturm beim VfB Stuttgart: Polizei spricht von mehreren Verletzten – Fan im Krankenhaus

Beim Platzsturm nach dem erreichten Klassenerhalt des VfB Stuttgart in der Bundesliga sind mehrere Menschen verletzt worden. Der Polizei Stuttgart teilte am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, ihr seien nach dem 2:1 (1:0)-Sieg der Schwaben am Samstag sechs verletzte Personen bekannt. Mindestens ein Fan musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Über die Schwere der Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine Aussage treffen.

