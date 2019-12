VfB Stuttgart wieder Dritter: Videobeweis-Wirbel überschattet Befreiungsschlag gegen Nürnberg

Der VfB Stuttgart ist auf den Relegationsplatz der 2. Bundesliga zurückgekehrt. Die Schwaben bezwangen den 1. FC Nürnberg in der heimischen Mercedes-Benz-Arena mit 3:1 (0:1) und schoben sich am 1. FC Heidenheim vorbei auf Rang drei. Die Partie wurde überschattet vom Einsatz des Videobeweises, der den VfB im ersten Durchgang nach zwei aberkannten Toren noch frustrierte und der den Stuttgartern im zweiten Durchgang zupass kam. Nürnberg bleibt mit Ex-Stuttgart-Coach Jens Keller enttäuschender 16. und tief im Abstiegskampf. Nachdem Michael Frey (10.) die Gäste schmeichelhaft in Führung geschossen hatte, glich Joker Silas Wamangituka (58.) per Handelfmeter aus. 74 Sekunden später traf Mario Gomez, Philipp Förster (74.) machte alles klar.