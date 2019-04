Stuttgart-Präsident Dietrich über möglichen Abstieg: "Müssten keine Notverkäufe machen"

Der VfB befindet sich nach der peinlichen Pleite gegen den FC Augsburg (0:6) weiterhin auf dem Relegationsplatz und steckt mehr denn je in akuter Abstiegsgefahr. Nur drei Punkte trennen den Klub vom ersten direkten Abstiegsplatz, den momentan der 1. FC Nürnberg belegt. Sollte der formschwache VfB den Weg in die zweite Liga antreten müssen, so drohen laut Präsident Wolfgang Dietrich aber keine Spielerverkäufe. "Auch bei einem Abstieg müssten wir keine Notverkäufe machen, wir müssten niemanden unter Wert abgeben wie beispielsweise Timo Werner vor drei Jahren. Das halte ich für eine wichtige Grundlage", sagte er gegenüber dem Kicker. Nationalstürmer Werner war nach dem Abstieg des VfB 2016 für rund 10 Millionen Euro zu RB Leipzig gewechselt.