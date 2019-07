Horror-Verletzung: Stuttgart-Sportchef will personell nicht auf Kalajdzic-Ausfall reagieren

Baumgartls Vertrag in Stuttgart läuft noch bis 2022 - für die Stuttgarter um Trainer Tim Walter, der sich laut dem Bericht in der Innenverteidigung eh neu aufgestellt hätte, wäre ein Eindhoven-Transfer bares Geld wert. So soll der Van-Bommel-Klub die Ablöse in Höhe von acht bis zehn Millionen Euro zahlen wollen. Auch Baumgartls Gehalt von geschätzten 2,5 Millionen Euro im Jahr wäre für die PSV bei einem Wechsel finanzierbar.